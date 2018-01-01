Лекцию о Цое и Гарри Поттере прочитает писатель Двитрий Быков

В воскресенье, 6 января, писатель Дмитрий Быков прочитает на Новой сцене Александринского театра две лекции. Одна будет посвящена Гарри Поттеру, сообщают организаторы встречи. Лекция, по словам Быкова. Должна будет сблизить поколения и помочь им найти общий язык.





“У нас книгу о Гарри Поттере часто рассматривают как коммерческий продукт, необременительное детское чтение, а на самом деле — эта книга отличный способ познания мира”, - рассказал лектор



