Утренние пробки в Санкт-Петербурге достигли 6 баллов и это не предел: приближается час пик





По данным сервиса, в 8 утра пробки достигли 6 баллов и вырастут до 8 баллов к 9-10 утра. Сейчас автомобильные заторы фиксируют в центре на Невском пр., на Малоохтинском и Новочеркасском пр. Тяжелая ситуация в Красногвардейском районе: стоит пр. Косыгина и часть Индустриального пр. Пробки регистрируют в Кудрово и на южных въездах в Санкт-Петербург из Колпино и Лигово.





Напомним, вчера в Петербурге прошел серьезный снегопад : о новых ДТП сообщали из каждого района, а на дороги выехало более 900 единиц техники для уборки снега.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В Санкт-Петербурге 26 декабря дорожная ситуация начинает осложняться с началом утреннего часа пик, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки.