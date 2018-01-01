За что народная артистка Эдита Пьеха отмечена орденом “За заслуги перед Отечеством” в Петербурге





Эдита Пьеха родилась 1937 году во Франции в семье поляков. С 1955 года училась в Ленинграде на психолога, там же и выучила русский. Пела в ансамбле “Дружба”, ушла оттуда в 1976 году и продолжила выступать сольно. С гастролям она посетила более 40 стран, ее песни выпускали как на СССР, так и во Франции, ГДР и Польше. Посещала советские войска в Афганистане.





Первый орден “За заслуги перед Отечеством” получила в 1997 году — тогда еще IV степени, а III-ей — в 2007 году: государство отметило и вклад в музыку и долгие годы работы. При этом Пьеха имеет и множество других наград и орденов: Орден Дружбы, медали “За трудовую доблесть”, “Ветеран труда”, “В память 300-летия Санкт-Петербрга” и многие другие.





Вчера 25 декабря врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден “За заслуги перед Отечеством” II степени. Кроме этого, Беглов передал певице теплые слова от Владимира Путина, который не смог приехать на торжество.