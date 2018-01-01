О вирусе грипп расскажут в музейном пространстве

В среду, 26 декабря, в Военно-медицинском музее открывают выставку, посвященную самому распространенному заболеванию и вирусной инфекции - грипп. Об этом сообщают в музее.





Посетители смогут узнать о страшной пандемии, которая началась в Северной Америке в 1918 году. Вирус унес жизни 20 миллионов человек. В день открытия для посетителей прочтут доклад, посвященный истории борьбы с вирусом. Также расскажут о вкладе ученых Петербурга в борьбу с вирусом.





Среди экспонатов выставки — специальная медицинская литература и многочисленные издания по профилактике гриппа.