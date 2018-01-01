В новогодние праздники каждый десятый путешественник России едет в Санкт-Петербург





В Москву собрались примерно 20% путешественников, в Санкт-Петербург — 11%. При 85% из них планируют свои путшеествия сами, тогда как при полетах Европу услугами туркомпаний пользуется примерно 45% респондентов.





Примерно 50% хотят уложиться в бюджет до 5 000 рублей при поездке по России.





Согласно результатам нового опроса, три четверти россиян, запланировавших путешествие на новогодние праздники, отправятся в другую точку России — остальные готовы ехать за рубеж, сообщает сервис Maps.me. Данные о количестве респондентов не представлены.