Международный велоконгресс впервые пройдет в Петербурге

С 28 по 31 марта 2019 года в Петербург примет Международный велоконгресс, который станет уже четвертым по счету. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Ранее конгресс проходил в столице, но в 2018 году было принято решение проводить его разных городах России.





В 2019 году победу среди 14 город-претендентов одержал Петербург. Планируется, что на конгресс приедут более 50 спикеров из разных стран мира. Они обсудят актуальные вопросы применения передовых технологий в строительстве велосипедной инфраструктуры, экономические аспекты развития велокультуры.





В комитете уточняют, что в рамках конгресса запланированы кинопоказы и воркшопы. В 2018 году велоконгресс собрал свыше 700 участников из 39 стран мира и более чем 100 городов России.



оставить заявку на сайте Международного велоконгресса. Принять участие может любой желающий. Для этого на



