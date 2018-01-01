Минздрав надеется, что сигареты в Российской Федерации перестанут продавать после 2050 года





В ведомстве надеются достичь поставленной цели через антитабачную пропаганду, препятствование появлению новых видов табачной продукции и электронных сигарет.





По данным в сети, в пристрастии к табаку признаются примерно четверть россиян — в 2013 году этот показатель достигал 40%.





Минздрав РФ опубликовал концепцию политики противодействию курению, по которой за 30 лет потребление табака удастся снизить до 5% от населения, сообщает ТАСС. В ведомстве считают, что после этого табачную продукцию можно выводить с рынка.