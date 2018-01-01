На проспекте Энтузиастов горел отечественный “ГАЗ”

В ночь с 25 на 26 декабря в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга спасатели выехали на сообщение о пожаре - горел автомобиль “ГАЗ”. Об этом сообщают в МЧС России по Санкт-Петербургу.





Сообщение о пожаре поступило в 05:55. Сообщалось, что у дома 49, корпус 1, на проспекте Энтузиастов горит автомобиль отечественной марки.





На место выехали две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар ликвидировали в 06:12. Сведений о пострадавших не поступало.