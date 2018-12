Сорта европейской пшеницы плохо переносят изменения климата из-за долгой селекции

По данным ученых, на колебания климата можно списать до половины случаев низкой урожайности в Западной Европе и до 66% в Восточной.





По данным в сети, скорость таяния ледников в Антарктиде повысилась в три раза за 5 лет, а значит среднегодовая температура продолжает расти.









Ученые заявляют, что селекция сделала европейские сорта пшеницы менее устойчивыми к климатическим изменениям, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Проблема кроется в снижении разнообразия генов культуры.