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Сорта европейской пшеницы плохо переносят изменения климата из-за долгой селекции
06:55
Тэги: наука, сельское хозяйство, европа
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