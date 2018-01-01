“Взгляд иностранца” ждет заявки до 14 января

В этом году в конкурсе впервые принимают участники конкурсанты из России, сообщает комитет по культуре. Свое желание также высказали представители Италии, Греции, Франции, Израиля, Турции, Китая. На данный момент в конкурсе принимают участие около 600 человек из 19 стран мира, отмечают в комитете.





В этом году конкурс посвящен Году волонтера в России, поэтому проходит под девизом Свобода помогать”. Участники могут представить своим проекты в номинациях “Свобода помогать”, “Мир без границ”, “История волонтерского движения”, “Мяч победы”.





на официальном сайте “Взгляд иностранца / Foreign View”. Принимаются фотографии, видеоработы, разработанные проекты. Отметим, прием заявок завершится 14 января 2019 года. С подробностями конкурса можно ознакомиться