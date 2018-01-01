Пьеса сценариста Резо Габриадзе оживет на театральной площадке Александринского театра

Премьерный спектакль по пьесе советского и грузинского сценариста Резо Габриадзе зрители также смогут увидеть 19 и 20 января 2019 года. Премьерный показ пройдет 27 декабря на Новой сцене Александринского театра.





В основу постановки легла пьеса “Какая грусть, конец аллеи…”, которую сам сценарист Габриадзе поставил впервые в 1993 году. Тогда премьера прошла в театре Вирди в Лозанне.



