Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить, насколько хороша Конституция





По мнению Володина, Конституция не должна быть догмой: если ее нельзя корректировать, то она превращается в плохо работающий закон.





Опрос ВЦИОМ 2017 года показал, что 61% россиян считают Конституцию страны отвечающей нуждам народа. Документ приняли 12 декабря 1993 года. Поправки к ней продолжают принимать вплоть до 2014 года.





Глава Госдумы Вячеслав Володин считает, что эффективность Конституции нужно оценить, сообщает РИА Новости. По его мнению за четверть века существования документ вполне мог потерять актуальность.