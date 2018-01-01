После снегопада в Санкт-Петербурге утром в Выборгском районе сгорел автомобиль





МЧС сообщают, что на улице горел капот автомобиля Geely. Мотор потушили к 05:27, в тушении участвовало экипажи двух пожарных машин.





До этого в 10 часов вечера на Ржевской улице в Красногвардейском районе горели два металлических гаража: общая площадь огня составила 30 м2. Для устранения огня прибыло две машины и 9 человек. Не сообщается о пострадавших в результате двух пожаров.









Утром 25 декабря в Выборгском районе Петербурга около 5:15 пожарные узнали о возгорании на улице Асафьева, передали Gazeta.SPb в службе МЧС по Санкт-Петербургу и области.