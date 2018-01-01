Петербургские керлингистки привезли из Красноярска победу

Соревнования среди женских команд по керлингу проходили в Красноярске. В финал прошла и петербургская команда, вместе с московской. Решающим броском в игре стал бросок Ульяны Васильевой, передает телеканал “Санкт-Петербург”.





Решающие удар помещал сопернице отыграться в восьмом энде. Отметим, Кубок страны стал десятым тестовым турниром перед зимней Универсиадой 2019 год. Соревнования пройдут в метре наступающего года.





Напомним, керлинг - это командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники должны по очереди пускать тяжелые камни, сделанные из гранита, в сторону мишени или, как называют ее спортсмены, дома.