Снегопад привел к массовой аварии из 10 машин в центре Петербурга

Во вторник, 25 декабря, очевидцы сообщили о массовом дорожно-транспортном происшествии из 10 машин в центре Санкт-Петербурга. Видео с места происшествия разместили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Дорожная авария произошла в Центральном районе возле Дворцовой площади. Владелец видео прокомментировал ситуацию, как “замес из 10 машин”. Ситуация на дорогах вечером 25 декабря осложнилась в связи с начавшимся сильным снегопадом.



