В Санкт-Петербурге потеплело до -1 градуса мороза: дует сильный ветер и возможен новый снегопад





Вчера в Санкт-Петербурге из-за снегопада зарегистрировали серьезные пробки, на Дворцовой площади столкнулись 10 машин. В ближайшие 2 часа сервис не ожидает осадков и на дорогах должно быть более-менее свободно.





После морозных выходных и снежного вторника в Санкт-Петербурге ощущают небольшое потепление: сегодня, 26 декабря, в Северной столице -1 градус мороза и небольшие осадки, сообщает прогноз сервис Яндекс.Погода. К небольшому морозу, впрочем, добавится достаточно сильный ветер: он будет дуть с северо-запада и достигнет 4,5 м/с. К вечеру температура упадет до -5 градусов.