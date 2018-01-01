Сборная Законодательного собрания стала лучшей в Спартакиаде

Во вторник, 25 декабря, председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров наградил сборную Законодательного собрания в Мариинском дворце. Об этом сообщили в Законодательном собрании.





Победители Спартакиады органов государственной власти Петербурга получили призовые места по баскетболу, мини-футболу, пляжному-волейболу, плаванию и настольному теннису.





Макаров вручил победителям нагрудный знак “За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга” и отметил, что Законодательное собрание Петербурга должно показывать отличные результаты на всех площадках, в том числе и спортивных.