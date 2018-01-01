Петербуржцы делятся фотографиями с места коммунальной аварии на углу Звездной и Космонавтов

Сейчас вся дорога постепенно заливается кипятком. Возможно, от этого пострадают автомобили, припаркованные неподалеку. Также велика вероятность, что утром люди обнаружат каток на дороге, так как вода быстро превратится в лед. Люди пишут, что уже пожаловались коммунальным службам. Бригада приехала устранять неполадки. Пока непонятно, как много понадобится времени на ликвидацию протечки.