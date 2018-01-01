Журналисты вручат Дзюбе премию «Серебряная лань»

Напоминаем, что Дзюба смог забить три гола в ворота противника. Это позволило ему войти в топ-100 лучших футболистов 2018 года во всем мире.



Премию также получили хоккеист Павел Дацюк, фигуристка Алина Загитова и многие другие, кто отличился в своем виде спорта. Торжественная церемония награждения состоится в феврале наступающего года.

«Серебряную лань» получают спортсмены, которые стали лучшими, по мнению российских спортивных журналистов. Они посчитали, что ее достойна Сборная России по футболу, Артем Дзюба, который играет в петербургском футбольном клубе «Зенит», а также Станислав Чречесов, благодаря которому команда показала отличный результат на Чемпионате мира по футболу этим летом.