В Ленинградской области в столкновении на автодороге «Кола» погиб человек

Автомобили столкнулись «лбами» примерно в 9 часов вечера. Известно, что дорожно-транспортного происшествия унесло жизнь как минимум одного человека – он сидел за рулем Мазды. В японском автомобиле также находился пассажир, которого доставили в медицинское учреждение. В УАЗе травмы получили водитель – его тоже госпитализировали.По предварительным данным, отечественная машина выехала на встречную полосу, когда в него въехала Мазда, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранительные органы выясняют детали дела.