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Букмекеры сказали, что у Шнурова и Бузовой одинаковые шансы выступить на «Евровидении»
00:56
Тэги: бузова, шнуров, евровидение
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