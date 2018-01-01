Букмекеры сказали, что у Шнурова и Бузовой одинаковые шансы выступить на «Евровидении»

Велики шансы у Manizha и Юлианны Карауловой – эксперты считают, что у обеих девушек шанс попасть на «Евровидение» высок и составляет 20%. Помимо прочего, аналитики не удивятся, если от России поедет рэпер, например, Баста или Элджей, сообщает Агентство "Москва".





Среди юных дарований букмейкеры выделили Монеточку и Гречку, певицу из Кингисеппа. К слову, Настя Иванова не раз заявляла о своем желании принять участие в «Евровидении».





Напоминаем, что в этом году конкурс состоится в мае в Израиле.





Известно, что группировка «Ленинград» не изъявляет желание ехать на песенный конкурс. О Бузовой сказать сложно – певица пока никак не комментировала выводы аналитиков.