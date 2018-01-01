Трамп разрушил веру семилетнего мальчика в Санта-Клауса

«Ведь семь лет — это уже крайний срок для такого, не так ли?», - спросил он, сообщает агентство Associated Press.





Мелания Трамп была мила с юными собеседниками: она рассказывала им о Санта-Клаусе, говорила, что он летит где-то совсем рядом и скоро принесет много подарков. Дональд Трамп, когда ему позвонил семилетний Колуман, удивился, что ребенок в таком возрасте все еще верит в сказки. Он спросил у него, правда ли он верит в Санту? Мальчик долго размышлял на эту тему, на что президент недвусмысленно намекнул ему, что он заблуждается.