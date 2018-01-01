«Вконтакте» рассказала о треках, которые пользователи слушали чаще всего в 2018 году

Среди альбомов больше всего люди слушали "JANAVI" от HammAli & Navai. Единственный англоязычный альбом в топ-10 стал третьим в списке. Речь идет о "?", который записал XXXTentacion, погибший в этом году.





«Вконтакте» утверждает, что пользователи в общей сложности слушали музыку 74 тысячи лет. Меломаны в основном живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.





Лидером рейтинга стала песня "Panda E" исполнителя CYGO. Второе место занял MATRANG с его хитом «Медуза». Замыкает тройку лидеров Элджей и его «Минимал». Любопытно, что россияне стали чаще слушать отечественную музыку, предпочитая ее иностранной.