Певицу Гречку из Кингисеппа позвали на «Голубой Ургант»

Судя по всему, съемки уже состоялись, так как в Instagram-аккаунте юной певицы уже появилась фотография с Останкино. Известно, что посмотреть передачу можно будет в ночь с 30 на 31 декабря.





В этом году главный телеканал страны продолжает удивлять: сначала Эрнст рассказал о приглашенных рэперах на «Голубой огонек», а теперь Иван Ургант собирает у себя самых популярных музыкантов, артистов и блогеров, чтобы вместе встретить наступающий Новый год. На «Голубой Ургант» приглашены петербургская группа Little Big и Гречка, а также комик и блогер из северной столицы Данила Поперечный и многие другие.