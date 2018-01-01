Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет устанавливаться в начале каждого года, так как прожиточный минимум меняется. Известно, что сейчас МРОТ равен 11 163 рубля, что немногим меньше, чем будет в 2019 году.Путин отметил, что подписанный законопроект позитивно скажется на судьбах миллионов россиян – сразу у 3,7 миллионов человек повысится заработная плата, что не может не радовать. С документом можно ознакомиться на официальной интернет-портале правовой информации.