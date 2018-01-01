Ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что не смотрит телевизор

В своем интервью для «Русской службы Би-би-си» Екатерина Андреева поделилась многими воспоминания и историями из своей жизни. Она даже заявила, что в детстве мечтала быть силовиком, так как ей нравилось наводить порядок.





Напоминаем, что Екатерине Андреевой сейчас 57 лет, на Первом канале она работает в качестве ведущей программы «Новости» с 1997 года.





Андреева рассказала, что не включает телевизор, так как для нее куда важнее сохранить нервы. Агрессия, превалирующая на ТВ, опасна для здоровья. При этом ведущая убеждена, что на Первом канале все иначе и его смотреть невредно.