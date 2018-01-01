Путин и Лукашенко хотят встретиться еще раз до Нового года, чтобы все обсудить

На переговорах главам удалось обсудить эти и многие другие вопросы. Они решили создать рабочую группу, которая займется решением проблемных аспектов и интеграций.





Позже стало известно, что Путин и Лукашенко намерены встретиться еще раз до праздников. Тема встречи не уточняется, говорится в ТАСС.





Перед встречей Лукашенко заявлял, что для него важны взаимоотношения между Белоруссией и Россией. Он надеялся, что Москве и Минску удастся найти компромисс по многим вопросам – так, президент Белоруссии не согласен с налоговым законодательством соседа, которое оказывает негативное влияние на бюджет страны. Помимо прочего, Лукашенко заявил, что россияне перестали считать белорусов своим братским народом.