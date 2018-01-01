В Выборге утвердили создание собственной Общественную палаты

Напомним, что Общественная палата региона существует уже 9 лет. Она нужна для того, чтобы обеспечивать взаимодействие граждан и власти. Также члены ОП следят за работой органов власти, говорится в ivbg.ru.





Известно, что в Общественную палату позовут 15 человек, которым не все равно на то, что происходит в Выборге. Его главой станет самый старый член ОП. Все люди, состоящие в объединении, будут работать на безвозмездной основе. Соответствующее положение подписали сегодня, 25 декабря, во время заседания совета депутатов Выборгского района.