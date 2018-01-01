Очевидцы рассказали о 10 машинах, которые попали в аварию на Дворцовой площади

Петербуржец поделился в социальной сети «Вконтакте» видеороликом. В самом сердце города произошло массовое ДТП – участниками стали не только автомобили, но и общественный транспорт.Водители, проезжающие мимо, винят во всем сильный снегопад, который сегодня стал причиной далеко не одного происшествия. Неизвестно, есть ли в результате столкновения пострадавшие. В комментариях посту собралось множество людей, которые стали обсуждать инцидент. Некоторые назвали случившееся "естественным отбором".