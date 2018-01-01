Беглов хочет увеличить количество инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге

«Нам нужно перестраивать инвестиционную политику, нужно привлекать "умные" деньги, которые развивают технологии, создают рабочие места, повышают производительность труда, иначе мы не заработаем деньги и не создадим нормальных условий для наших горожан, для развития города», - поделился он, говорится в ТАСС.





Свое мнение глава Санкт-Петербурга высказал на заседании городского правительства. Беглов огорчен тем, что раньше инвестиционные проекты всегда приносили городу хорошую прибыль. Он вспомнил в разговоре о «Пулково», Второй сцене Мариинского театра, заводе Тойота. Сейчас, признал врио губернатора, с проектами хуже, чем в Ленинградской области в Татарстане.