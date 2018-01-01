Дороги Санкт-Петербурга убирают 900 единиц снегоуборочной техники

«При необходимости количество уборочных машин будет увеличено», - говорится в сообщении комитета по благоустройству.





Известно также, что в первую очередь от снега очистят тротуары, а затем проезжую часть и все остальное.





Осадков выпало так много, что для его ликвидации пришлось вывести на улице более 900 единиц техники. Дело еще в том, что ночью он не перестанет идти – синоптики обещают сильный мокрый снег, поэтому убрать его просто необходимо. Сотрудники коммунальных служб будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не справятся со своей задачей.