Беглов выступил на церемонии открытия Чемпионата мира по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге

Помимо прочего, он рассказал собравшимся о том, в северной столице много достойных шахматистов. Он подчеркнул, что многие чемпионы мира по этой игре родом из Санкт-Петербурга.





«В некоторых наших школах шахматы преподают, начиная с младших классов», - заверил Александр Беглов, говорится на сайте администрации города.





Напоминаем, что итоги соревнования станут известны 30 декабря. Одним из главных событий чемпионата станет поединок россиянина Сергея Карякина и норвежца Магнуса Карлсена.





Торжественная церемония состоялась сегодня, 25 декабря. Гостей из разных стран встречал в том числе Александр Беглов, который выступил на мероприятии с речью. В зале собрались лучшие игроки со всего земного шара. Глава Санкт-Петербурга пожелал каждому «красивой игры и победы».