Эксперты предупредили петербуржцев о сильном мокром снеге в ночь с 25 на 26 декабря

Сегодня, 25 декабря, в городе бушевала непогода. Люди массово жаловались на огромные пробки и холод. Специалисты утверждают, что к ночи будет ничего не изменится к лучшему: да, обычно в темное время суток не бывает пробок, зато мерзнуть на улице будут точно все.Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега, сильный ветер, скорость которого достигнет 16 метров в секунду, а также привычную уже для всех гололедицу. Все это говорит о необходимости повышенной осторожности, а лучше вообще провести эту ночь дома, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное УГМС».