В Ленинградской области подросток пострадал из-за возгорания газовой плиты

Он поступил к медикам с ожогами разной степени – его состояние оцениил как средней тяжести. Врачи обнаружили, что больше всего пострадали ушные раковины, а также на лице подростка есть несколько ссадин.Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. Как все произошло – не уточняется. Известно лишь, что травмы он получил в результате возгорания газовой плиты, говорится в сообщении правоохранительных органов Ленинградской области.