Житель Ленинградской области водил машину под воздействием тяжелых наркотиков

В ходе расследования выяснилось, что горе-водитель только употреблял запрещенные вещества, но не занимался ни их хранением, ни изготовлением, ни распространением. Поэтому ему удалось отделаться штрафом, а вот его поставщику грозит реальный срок. Пока что дилера не отыскали, но специалисты надеются закрыть дело в ближайшее время.Сейчас на неизвестного заведено уголовное дело по статье УК 288, говорится в сообщении прокуратуры Ленинградской области.