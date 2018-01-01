В Гатчине заработал каток на стадионе «Спартак»

Каток на стадионе «Спартак» будет работать каждый день в вечернее время. По будням на лед можно выйти с шести часов вечера, а в выходные и праздничные дни – с пяти, чтобы было больше времени освоить коньки.









Открытие катка состоялось сегодня, 25 декабря, говорится в сообщении комитета по спорту и молодежной политике. Выход на лед, к слову, не бесплатный: взрослым придется заплатить 150 рублей, а детям на 50 рублей меньше. Для тех, у кого нет коньков, предусмотрен прокат – одна пара обойдется в 150 рублей в час.