Монумент у Дороги жизни, поврежденный в результате аварии, восстановят за счет музея

Препятствием оказался памятный монумент, который очень важен для жителей Ленинградской области. За рулем «Вольво» находился пожилой мужчина, который остался цел и невредим, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правительство региона решило, что монумент восстановят за счет музея «Дорога жизни». Будет ли наказан неосторожный автолюбитель – не уточняется.