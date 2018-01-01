Путин попросил Беглова передать поцелуй для Эдиты Пьехи

Помимо прочего, Александр Беглов сказал, что у него есть поручения от Владимира Путина. Президент не смог присутствовать на церемонии награждения, но настоятельно просил передать Пьехе, что он любит ее.





«Он попросил пожелать вам здоровья, а также сказал: «Скажи, что я её люблю и передай ей поцелуй», - рассказал врио губернатора.





Александр Беглов рассказал собравшимся, какое огромное значение имеет Эдита Пьеха для северной столицы и России в целом. Глава города убежден, что петербуржцы всегда связывали имя певицы со своим городом и любят ее. Губернатор заявил, что Эдита Пьеха – звезда, в которой «живет искренность, элегантность, петербургские традиции».