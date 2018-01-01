Беглов вручил награду главе петербургского Союза журналистов

Помимо прочего, Беглов рассказал прессе о том, когда в России представитель власти дал первое интервью. По его данным, это произошло только в 1909 году – с журналистом общался Столыпин, который тогда сказал известную фразу: «Оставьте Россию на 20 лет в покое, и вы не узнаете ее», говорится в «Фонтанке».





Их награждали журналистской премией Смольного. Одной из отличившейся стала Людмила Фомичева, которой Беглов лично вручал знак отличия. Глава города рассказал, что считает СМИ – зеркалом происходящего. Правда, считает он, важно, чтобы «зеркало не было кривым». Он поблагодарил журналистов за их труд.