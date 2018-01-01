Георгий Полтавченко официально возглавляет совет директоров холдинга судостроения Санкт-Петербурга





Георгий Полтавченко родом из Баку, учился в Ленинграде на инженера-механика. В 1990 году начал работать в областном совете, с 2000-го года выступал представителем Владимира Путина в Ленобласти. Петербургом управлял с 2011 по 2018 год.





По данным в сети, оборот СК составил 301 млрд рублей в 2016 году. В компании работает более 73 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге.





Георгия Полтавченко, бывшего губернатора Северной столицы, выбрали лидером совета директоров Объединенной судостроительной компании, передали Gazeta.SPb в ОСК. Полтавченко встал за руль предприятия в октябре, после того, как на должности губернатора его временно сменил Александр Беглов.