Водоканал обвиняют в загрязнении Тярлевского ручья

Напоминаем, что массовые жалобы от горожан начали поступать в середине текущего месяца. До этого подобная проблема была актуальна в Славянке.





Административное дело уже возбуждено в отношении Водоканала. Дело в том, что компания не усмотрела за своим спуском «Слав5». Из-за этого в водном объекте оказалась какая-то жидкость, напоминающая по запаху моющее средство. Известно, что за вред окружающей среде нарушителя могут наказать штрафом: должностное лицо обязано выплатить до 20, а юридическое – до 100 тысяч рублей. «Водоканал», в свою очередь, признал свою вину частично, но не понимает, кто именно сделал сброс, говорится в «Фонтанке».