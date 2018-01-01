Пострадавшая от выстрела пациента врач прокомментировала инцидент

Напоминаем, что стрельба прогремела сегодня, 25 декабря, в Центре восточной медицины. Мужчина сначала стрелял во врача, а затем покончил с собой.





Врач принимала больных – среди прочих к ней зашел мужчина, который не вызвал никаких подозрений. Он выглядел вполне обычно, рассказывает Оксана Ким. Они немного побеседовали – мужчина пожаловался на бессонницу, а затем достал два травматических пистолет и начал стрелять во врача. Женщина говорит, что прибывала после инцидента в шоковом состоянии – после визита агрессивного пациента она получила травмы живота и ноги, но ее здоровью сейчас ничего не угрожает. Выяснилось, что мужчина сидел на антидепрессантах и ранее уже приходил к Ким за советом, передает 78.ru.