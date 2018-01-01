В Колпино заработал участок дороги от Финляндской улицы до Советского переулка

К слову, днем в Колпино состоялась торжественная церемония в честь открытия магистрали. На ней присутствовал Дед Мороз и глава района, говорится на сайте администрации Колпинского района.





В Колпинском районе проживают почти 200 тысяч человек – многие из них пользуются личным транспортом, из-за чего Кллпинское шоссе и проспект Ленина всегда были сильно загружены. Власти решили открыть новый участок дороги – от Финляндской до Советского. На эти цели выделили 2,4 миллиарда рублей. Планировалось, что дорога будет сдана в эксплуатацию только в конце лета 2019 года, но работы удалось завершить намного быстрее.