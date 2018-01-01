Частные инвесторы построили для города две школы и 12 детских садов

За 2017 год инвесторы успели намного больше – было построено три школы, 13 детских садов и прочие объекты. Застройщики пообещали, что в 2019 году исправятся и постараются обеспечить город 18 детсадами и двумя школами.





Известно, что некоторые здания были подарены, а часть из них северная столица выкупила. Уточняется, что это – далеко не все, что было сделано застройщиками. Сейчас продолжается возведение некоторых зданий, которые будут готовы в ближайшее время. Речь идет как минимум о трех детских садах и одном объекте здравоохранения, сообщает администрация Санкт-Петербурга.