Первый зеленый поезд петербургской подземки отправился в путь 25 декабря

Впервые зеленый поезд отправился в путь сегодня, 25 декабря. О его появлении стало известно еще в ноябре 2018 года. В скором времени еще несколько составов встанут на рельсы.









Стоит отметить, что сидения внутри тоже зеленые. На этом тоже не все - сразу несколько деталей удалось внедрить в зеленые вагоны. В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, что в них установлены вертикальные поручни-рогатки, электронные табло, система вентиляции. Этот поезд подходит для перевозок маломобильных граждан.