Путин организовал для больного школьника из Башкирии экскурсию по своему самолету





Для мальчика устроили экскурсию по самолету Ил-96-300 и аэропорту “Внуково”. На подростка произвела большое впечатление кабина пилота, впрочем, комфорт салона он тоже оценил. Арслана познакомили с собаками, которых используют кинологи для проверки зданий.





Мальчика узнал, как работат штурманы, а затем сотрудники аэропорта подарили ему новогодние подарки — от президента Арслан получил камеру. Школьник хочет смонтировать ролик на 15-20 минут об авиации.





Президент РФ Владимир Путин организовал съемку ролика о своем самолете для тяжелобольного мальчика из Башкирии, сообщает РИА Новости. Арслан Каипкулов 15-ти лет написал об этом желании в конверте, который попал к президенту от волонтеров проекта “Мечтай со мной”.