Подземный переход у железнодорожной станции «Удельная» привели в порядок

Государственная административно-техническая инспекция обязала владельца подземного перехода привести территорию в порядок. Известно, что собственником является Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Претензий к содержанию перехода было множество. Людям не нравилось, что там не убирают – зимой из-за этого на лестницах скапливался снег, который таял и превращался со временем лед, а в дождливое время года там постоянно было много луж. Все недовольство услышаны, а на МТУ Росимущества тем временем завели дело об административных правонарушениях, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».