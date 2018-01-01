В Санкт-Петербурге открылись долгожданные ледяные горки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с наступающими праздниками и выразил надежду, что люди, вместо того, чтобы сидеть дома перед телевизорами, пойдут кататься.





Напоминаем, что ледяные горки устанавливают в северной столице уже не первый год. Прошлой зимой самая высокая открылась в связи с проведением ярмарки «ЗимиФест». Только на нее из бюджета выделили более 700 тысяч рублей.





Одну из них вы отыщите в парке 300-летия, другая расположилась в Овсянниковском саду. Некоторые до сих находятся не на своем месте, но в скором времени горки появятся на улице Счастливой и в Удельном парке.