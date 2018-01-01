В Санкт-Петербурге снегопад: ДТП во всех районах, город стоит в пробках на 9 баллов





Снегопад привел в осложнению ситуации на дорогах. Санкт-Петербург стоит в пробках: Яндекс.Пробки дают городу 9 баллов сложности движения. ДТП регистрируют по всей карте города.



Стоит весь Невский проспект, Садовая улица, Литейный проспект, Каменоостровский и Медиков. Сложности в районе площади Ленина и вокруг “Василеостровской”. Впрочем, уже к 20:00 показатель должен упасть до 6 баллов.





Сегодня 25 декабря вечером в Санкт-Петербурге начался снегопад. Сейчас в городе -3 градуса мороза и осадки, сообщает сервис Яндекс.Погода. Согласно прогнозу, в ближайшие 2 часа снег не перестанет. При этом осадки сопровождаются сильным ветром в 5 м/с с юга.