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В Санкт-Петербурге снегопад: ДТП во всех районах, город стоит в пробках на 9 баллов

19:24
Тэги: пробки, снегопад, снег
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Тэги: пробки, снегопад, снег



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