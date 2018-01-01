Суд обязал компанию, которая повредила здание при строительстве «Дома у Невского», провести ремонтные работы

В 2016 году ООО "Петербург Девелопмент" получило разрешение на строительство жилого дома "Дом у Невского" по адресу ул. Полтавская, 7, лит. З. В ходе строительства дома был причинен значительный материальный ущерб собственникам помещений дома 23, лит. В по ул. Гончарной. С момента демонтажа старого здания дома 7 произошел разрыв правой боковой стенки (трещина) двухэтажного флигеля и у четырехэтажной жилой части дома 23.





В 2017 году компания признала, что выполнила все необходимые мероприятия по усилению конструкций здания на Гончарной, однако осадки здания продолжаются, старые расширяются, новые трещины появляются. Также, истцы указали, застройщик уже не отрицал, что повреждения дома 23 появились от влияния строительства нового здания, однако не считает нужным производить работы, необходимые для предотвращения дальнейшего повреждения здания на Гончарной улице.





Суд решил:

1. признать работы, выполненные ООО "Петербург Девелопмент" в отношении здания на ул. Гончарной (усиление клинчатых перемычек над оконными проемами при помощи металлических конструкций, усиление части стен металлическими тяжами, инъекция части фундаментной кладки, устройство буроинъекционных свай) - капитальным ремонтом.

2. обязать ООО предоставить распорядительную, разрешительную, экспертную, проектную, исполнительную документацию, акты скрытых работ и акт ввода здания в эксплуатацию, после выполнения вышеуказанных работ, в ООО "Жилкомсервис №3 Центрального района".

3. обязать ООО разработать проектную документацию по ремонту здания по ул. Гончарной в части устранения деформаций фундамента и основания здания и устранения повреждений стен, согласовав проект в установленном законом порядке, и выполнить работы в соответствии с разработанной документацией.









Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение по гражданскому делу по иску Дмитрия Еремеева и Сергея Иванова к ООО "Петербург Девелопмент", сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.